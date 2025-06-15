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حبس عامل ذبح زوجته بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

03:07 م الأحد 15 يونيو 2025

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البحيرة - أحمد نصرة:

أمرت نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بذبح زوجته داخل منزل الزوجية بقرية معنيا التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات زوجية.

وفي إطار التحقيقات، انتقل فريق إلى مكان ارتكاب الواقعة، حيث أجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات مديرية أمن البحيرة.

كان مركز شرطة إيتاي البارود، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة "زكية صابر قمح"، 29 عامًا، داخل منزلها، وبها جرح قطعي بالرقبة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها، المدعو "محمد ح.ق"، 38 عامًا، والذي اعترف بقتلها باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات أسرية. وجرى ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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