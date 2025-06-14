عامل يذبح زوجته في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أقدم عامل على ذبح زوجته مستخدمًا سلاحًا أبيض، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة،



تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود، اليوم السبت، بالعثور على جثة زكية صابر قمح، 29 عامًا، داخل منزلها، وبها جرح قطعي بالرقبة.



انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "محمد ح. ق، 38 عامًا، زوج المجني عليها، بسبب خلافات أسرية.



جرى ضبط المتهم، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثة عقب مناظرتها والعرض على الطب الشرعي.





