محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة

المنيا-جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، 328 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود المحافظة لتسريع إجراءات التقنين وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على المال العام وتوفير استقرار عمراني مستدام، ويتم تطبيق نظام السداد بالتقسيط للتيسير على المواطنين الراغبين فى التقنين وتخفيف العبء المالي عليهم.

وأكد المحافظ حرصه على سرعة إنهاء عقود التقنين لأن مصالح المواطنين لا تتحمل التأخير، وأن المحافظة تسعى جاهدة لإنجاز الملف الحيوي الخاص بتقنين الأراضي بما يضمن توازنًا بين الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة معًا، موضحاً أن النظام الجديد يتيح تقسيط مبالغ التقنين، مما ييسر الإجراءات ويعزز من الإقبال على تسوية الوضع القانوني للأراضي.

كما وجه محافظ المنيا، مسؤولي جهاز أملاك الدولة بالتفاعل والتواصل المباشر مع الراغبين فى إنهاء التقنين وتيسير الإجراءات، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز حتى نهاية مايو 2028 تشير إلى تقدم ملموس في هذا الملف الهام.

وشدد كدواني، على أن المحافظة لن تتوانى في إزالة أي عقبات إجرائية وتسهيل نظم دفع المستحقات المالية على المواطنين الراغبين في التقنين، وأن النظام الجديد قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات في إطار القانون وتوجيهات القيادة السياسية.