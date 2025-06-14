إطلاق اسم خالد عبدالعال على المدرسة الإعدادية بقريته في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إطلاق اسم شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية مبارك مركز بني عبيد، على المدرسة الإعدادية بالقرية.

وقال محافظ الدقهلية، إن الفقيد ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها، مؤكدا أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا في سبيل الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، ابن البطل وأفراد من أسرته، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، موضحا أن هذا القرار يأتي ضمن أوجه التكريم اللائق من جانب كافة مؤسسات الدولة للبطل الشهيد، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تخليدا وتكريما لذكراه، والذي انتقل إلى مثواه الأخير، بعدما ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة، وحفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

يذكر أن السائق خالد محمد شوقي عبد العال ابن عزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة مركز بني عبيد، قائد السيارة المحملة بالوقود وافته المنية الأحد الماضي، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه للتضحية لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة وحولها.