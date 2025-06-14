الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مشروع إنشاء كوبري 45 "محور السادات" على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الساحلي الدولي، عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل بالإسكندرية.

وأجرى وزير الإسكان جولة بموقع المشروع الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بإجمالي أطوال حوالي 2.6 كم "3 حارات مرورية بكل اتجاه "مستوى".

ويربط المستوى الأول بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يأتي تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية نظراً لكون شارع 45 هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي، ويعتبر المدخل الرئيسي لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

ووجه الوزير بدفع العمل بالمشروع نظرًا لأهميته في كونه يربط عددًا من المحاور الرئيسية، بجانب الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع ورفع المخلفات من موقع المشروع أولا بأول، والتواجد الميداني والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من المشروع.

وكلف وزير الإسكان بتوفير منطقة مسطحات خضراء تضم أنشطة ترفيهية لتكون متنفسًا لسكان ورواد المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسهم في تحسين الرؤية البصرية بمحيط المشروع.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل.

وبدوره، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع يهدف أيضا إلى استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع في الاتجاهين وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة.

وأضاف أن المشروع يعظم الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش الذي قام بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتم افتتاحها رئاسياً في شهر يونيو 2023.