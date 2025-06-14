تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية



الشرقية ياسمين عزت

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بمحافظات جمهورية مصر العربية، يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو الجاري ومن المقرر أن تنتهي وفق الجدول الزمني يوم 10 يوليو القادم. وفي محافظة الشرقية تم تجهيز عدد 155 لجنة لاستقبال الطلاب لبدء الامتحانات حسبما أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني.

من جانبهم يسعى الطلاب إلى معرفة أسماء وأماكن اللجان في محافظة الشرقية، وتم الإعلان عن أسماء وأرقام اللجان قطاع المنصورة دور أول 2025.

أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بالشرقية:

عبد الله فكري الثانوية التجارية بالزقازيق.

الزقازيق الإعدادية بنين بالزقازيق.

الشهيد أحمد محمد علي عبد العال الإعدادية بنين بالزقازيق.

الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة بصافور بديرب نجم.

السادات الثانوية العسكرية بديرب نجم.

الشهيد مقدم طيار محمد عبد الصبور الثانوية بنين فؤاد بأبو كبير.

أبو كبير الثانوية المعمارية.

الشهيد السيد فتحي الثانوية للبنات بكفر صقر.

كفر صقر الرسمية للغات.

أحمد عرابي الإعدادية بنين بالزقازيق.

الشهيد مسعود علي بحيري الإعدادية للبنات بالزقازيق.

عمر مكرم الابتدائية بالزقازيق.

عمر الفاروق الرسمية للغات بالزقازيق ـ شارع فاروق.

أبو بكر الصديق الابتدائية ببلبيس.

بلبيس الثانوية العسكرية بنين.

انشاص الرمل الثانوية المشتركة ببلبيس.

البلاشون الابتدائية ببلبيس.

الشهيد هاشم الرفاعي الإعدادية بنات بانشاص الرمل ببلبيس.

بلبيس الرسمية للغات "الفتح الرسمية للغات سابقا".

الشهيد إبراهيم رمضان حسونة بأبو حماد الثانوية المشتركة بالقطاوية بأبو حماد.

الثانوية المشتركة بأبو حماد.

الشهيد عمر تامر عبد العزيز الروسية بأبو حماد.

الصالحية الثانوية المشتركة بالصالحية القديمة.

الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة.

الحسينية الثانوية العسكرية بنين.

عبد السلام عطوان الإعدادية بنين رقم 1 بالحسينية.

الحسينية الثانوية التجارية بنات.