إعلان

رصاص على المقهى.. تفاصيل مقتل شاب أمام المارة في القليوبية

02:33 م الجمعة 13 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات جريمة مروعة شهدتها قرية بطا التابعة لمركز بنها، حيث قُتل شاب بطلق ناري أُطلق عليه فجأة أثناء جلوسه على مقهى وسط الأهالي.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شاب يُدعى هاني الحلواني، أحد سكان قرية بطا، إثر إصابته بطلق ناري قاتل. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب التحريات الأولية، كان المجني عليه يجلس على أحد المقاهي في قريته، حين ترجل مجهول من دراجة نارية وأطلق عليه رصاصة من سلاح ناري، أودت بحياته في الحال ولاذ بالفرار.

أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، وسؤال ذويه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل مباحث القليوبية جهودها لتحديد هوية الجاني وضبطه في أسرع وقت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن القليوبية مصرع شاب جريمة قتل سلاح ناري القليوبية قرية بطا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران