رصاص على المقهى.. تفاصيل مقتل شاب أمام المارة في القليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات جريمة مروعة شهدتها قرية بطا التابعة لمركز بنها، حيث قُتل شاب بطلق ناري أُطلق عليه فجأة أثناء جلوسه على مقهى وسط الأهالي.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شاب يُدعى هاني الحلواني، أحد سكان قرية بطا، إثر إصابته بطلق ناري قاتل. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب التحريات الأولية، كان المجني عليه يجلس على أحد المقاهي في قريته، حين ترجل مجهول من دراجة نارية وأطلق عليه رصاصة من سلاح ناري، أودت بحياته في الحال ولاذ بالفرار.

أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، وسؤال ذويه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل مباحث القليوبية جهودها لتحديد هوية الجاني وضبطه في أسرع وقت.