بعد الحريق.. جميع أطفال حضّانات مركز الأطفال المبتسرين بالمنيا "بخير"

المنيا - جمال محمد:

انتهت سيارات الإسعاف بمدينة المنيا من نقل جميع الأطفال حديثي الولادة من أحد المراكز الطبية، والذي شهد اندلاع حريق مساء الخميس، نتيجة تسرب واشتعال أنبوبة أكسجين داخل المركز.

وقالت مصادر مطلعة بمحافظة المنيا، إنه تم نقل جميع الأطفال حديثي الولادة، وعددهم 10، إلى حضّانات مستشفيات مجاورة، وجميعهم بحالة جيدة ولم يتعرضوا لأي أضرار.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الإصابات اقتصرت على حالتي اختناق؛ الأولى لسيدة عقب خروجها من غرفة العمليات، وقد نُقلت بسرعة إلى أحد المستشفيات، والثانية لطبيب كان متواجدًا بالمركز، وقد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما مستقرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مركز "ج" للأطفال حديثي الولادة وعمليات النساء والتوليد.

وقد تم الدفع بأربع سيارات إطفاء، و10 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

كما جرى نقل عدد من الأطفال إلى حضّانات مستشفيات مجاورة، ويباشر فريق من المعمل الجنائي فحص موقع الحريق لإعداد التقرير الفني.

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