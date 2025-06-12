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محافظ الإسكندرية يوجه بإنهاء مشروعات الكورنيش قبل موسم الصيف- صور

01:52 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
  • عرض 8 صورة
    محافظ إسكندرية يتفقد الكورنيش
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتوسعة طريق الكورنيش وإنشاء كوبري محمد نجيب بحي المنتزه أول، وذلك قبل بدء موسم الصيف.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لما لتلك المشروعات من أهمية قصوى في دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

واستمع خالد، خلال جولة تفقدية، اليوم الخميس، إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين، ووجّه سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول بسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة حلها بشكل فوري.

وأكد المحافظ على أهمية التفاعل الإيجابي مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار من القانون والانضباط.

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