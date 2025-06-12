بالصور- عودة أول فوج من حجاج البر بعد أداء الفريضة بالأراضي المقدسة

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل ميناء نويبع البحري، اليوم الخميس، أول أفواج الحج البري العائد من الأراضي المقدسة، على متن العبارة "سينا"، بإجمالي 295 حاجًا و8 باصات وسط إجراءات ميسرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بشأن انتظام وتيسير عودة حجاج بيت الله الحرام،

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن أعمال الاستقبال جرت وفقًا لخطة تشغيلية متكاملة أعدتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت سرعة إنهاء إجراءات الجوازات، وأعمال التفتيش، وتنظيم دخول باصات الحجاج إلى ساحة الميناء، وتنظيم أعمال الحمالين لخدمة الحجاج، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة واليسر لضيوف الرحمن.

وأكد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في تصريح اليوم، أن الهيئة سخّرت كل إمكانياتها البشرية والفنية لاستقبال الحجاج العائدين، وذلك في إطار خطة متكاملة تشمل التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتوفير أطقم عمل على مدار الساعة، لمتابعة وصول الأفواج وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لاستقبال باقي أفواج الحجاج وفق البرنامج الزمني المقرر، بما يضمن ختامًا منظمًا وناجحًا لموسم الحج البري.





