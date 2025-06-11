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مراوح وتأمين ورعاية صحية شاملة.. بورسعيد تستعد للثانوية العامة

05:32 م الأربعاء 11 يونيو 2025

اللواء عمرو فكري خلال الإجتماع

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وضمان انتظامها في أجواء هادئة ومنظمة.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية ورؤساء الأحياء، لحصر وتحديد مقار اللجان بدقة وبدء أعمال رفع كفاءتها من حيث النظافة العامة، وتوفير الإضاءة الكافية، وتركيب المراوح، ومراجعة شبكات الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير داخل اللجان والاستراحات بالتعاون مع مركز مكافحة الحشرات والقوارض.

ووجه السكرتير العام بضرورة التأكد من جاهزية الاستراحات الخاصة بالمراقبين، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بها، وتكليف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور الميداني على اللجان لضمان استكمال الاستعدادات. مشددًا على رؤساء الأحياء بسرعة رفع الإشغالات، وقص الحشائش، ورفع كفاءة النظافة بمحيط اللجان.

وأشار إلى ضرورة تنظيم سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تحقيق الانضباط داخل اللجان، وضبط إجراءات استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابات، ومراجعة خطة توزيع الطلاب على اللجان، إلى جانب تحديد مواعيد فتح وغلق اللجان يوميًا، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما شدد على التنسيق مع مديرية الأمن، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، والحماية المدنية لتأمين محيط اللجان وتنظيم الحركة المرورية، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ.

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