رفع 7 أطنان قمامة خلال حملة نظافة بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:



نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة نظافة مكبرة بساحة سيدي أبو الحجاج.

جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف ومتابعة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع هديه ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 7 أطنان قمامة تقريباً.



وأوضح سكرتير مدينة الأقصر، أنه يجري تنفيذ حملات نظافة دورية مكثفة خاصة خلال فترة الأعياد وإقبال المواطنين على الساحات والمتنزهات، مناشداً المواطنين بمعاونة الأجهزة التنفيذية بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.





