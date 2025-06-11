إعلان

رفع 7 أطنان قمامة خلال حملة نظافة بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر

01:49 م الأربعاء 11 يونيو 2025

حملة نظافة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:


نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة نظافة مكبرة بساحة سيدي أبو الحجاج.

جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف ومتابعة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع هديه ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 7 أطنان قمامة تقريباً.


وأوضح سكرتير مدينة الأقصر، أنه يجري تنفيذ حملات نظافة دورية مكثفة خاصة خلال فترة الأعياد وإقبال المواطنين على الساحات والمتنزهات، مناشداً المواطنين بمعاونة الأجهزة التنفيذية بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة نظافة الأقصر اللواء دكتور علي الشرابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل