جثة في المقابر.. أمن أسوان يحقق في لغز مقتل شاب بإدفو

أسوان – إيهاب عمران:

تكثف أجهزة الأمن في محافظة أسوان جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول ملقاة بين المقابر في ظروف غامضة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بقرية العدوة التابعة لمركز إدفو.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل مقابر قرية العدوة.

انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "ز.م.س" يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث وُجدت الجثة ملقاة بين المقابر في ظروف لا تزال غامضة.

وتكثف المباحث تحرياتها لكشف غموض الواقعة، والتوصل إلى مرتكبيها في حال وجود شبهة جنائية، أو تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات.