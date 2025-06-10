رفض يغششه.. طالب ثانوية فنية يقتل زميله طعنًا في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بمركز شرطة أبشواي في محافظة الفيوم، القبض على طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، بتهمة قتل زميله طعنًا بسلاح أبيض، عقب خروجهما من لجنة امتحان مادة "الرياضة المالية".

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بتعدي الطالب مصطفى ح. ر (19 عامًا) على زميله، إثر مشادة نشبت بينهما بعد انتهاء الامتحان.

وكشفت تحريات المقدم علي أبو جليل، رئيس مباحث أبشواي، والرائد حسام عبد السميع، وتحت إشراف العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع غرب الفيوم، أن الخلاف اندلع بسبب رفض المجني عليه التعاون مع المتهم داخل لجنة الامتحان، ما دفع مراقب اللجنة لتوبيخ المتهم.

وعقب انتهاء اللجنة، استغل المتهم تواجد المجني عليه خارج أسوار مدرسة سنرو التجارية – مقر اللجنة – واعتدى عليه طعنًا بسكين في البطن، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد تُوفي على إثره قبل وصول الإسعاف.

وقد تم ضبط المتهم، وأُخطرت نيابة أبشواي التي باشرت التحقيق في الواقعة.