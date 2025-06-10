رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية في تصريح رسمي أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إعلانها رسميًا عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك، وعلى رأسها موقع وزارة التربية والتعليم، وبوابة محافظة الشرقية الإلكترونية.



موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الشرقية، أن النتيجة ستتاح فور الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بها، كما سيتم رفعها اليكترونيا عبر موقع الوزارة وعلى بوابة المحافظة تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، مع إمكانية الحصول عليها من المدارس لاحقًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالشرقية:

وأوضحت المديرية الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن النتيجة، فور إعلانها رسميًا، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط: اضغط هنا



إدخال الرقم القومي للطالب أو رقم الجلوس.



المرحلة الدراسية: "المرحلة الإعدادية".



تحديد الصف الدراسي: "الصف الثالث الإعدادي".

اختيار الفصل الدراسي: "الثاني".

الضغط على زر "عرض النتيجة".

روابط بديلة للحصول على النتيجة

كما يُمكن متابعة النتيجة أيضًا من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية عبر الرابط: اضغط هنا