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تعليم المنيا تتلقى اعتذارات المعلمين في المراقبة على امتحانات الثانوية

04:48 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

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المنيا- جمال محمد:

بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، اليوم الثلاثاء، في تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2025 من المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال المراقبة والملاحظة في الامتحانات.

وأوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أنه يستمر قبول الإعتذارات من المعلمين حتى الخميس 12 يونيو 2025 ، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وأضاف عبدالحكيم أن تقديم الاعتذارات يتم بمقر مدرسة الفريق صفى الدين ابو شناف الثانوية العسكرية بنين بشارع طه حسين في مدينة المنيا.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في المنيا تنطلق داخل 93 لجنة، لاستقبال نحو 34 ألفًا و836 طالبًا وطالبة، بجميع الإدارات التعليمية التسع.

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المنيا امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم صابر عبد الحميد
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