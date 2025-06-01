محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

توجّه المهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إلى موقع الحريق الذي اندلع مساء الأحد داخل مصنع بمنطقة ميدان الحادثة بمدينة القناطر الخيرية.

وشارك في الجولة التفقدية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى جانب الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار، واللواء أحمد بكر، رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وأفادت المعاينة الأولية أن المصنع مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، من ضمنها وحدة تابعة للمنطقة الجغرافية للبترول، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات المحافظة في تمام التاسعة مساءً، يُفيد باندلاع حريق داخل مصنع لسحب المواسير، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية برئاسة المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز القناطر، والنقيب أحمد أبو زيد، معاون المباحث، إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق أعمالها.

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