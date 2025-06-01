إعلان

حريق مصنع القناطر سببه ماس كهربائي

10:47 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق مصنع بالقناطر الخيرية (1)
  • عرض 5 صورة
    حريق مصنع بالقناطر الخيرية (3)
  • عرض 5 صورة
    حريق مصنع بالقناطر الخيرية (4)
  • عرض 5 صورة
    حريق مصنع بالقناطر الخيرية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أفادت التحريات الأولية بأن ماسًا كهربائيًا كان وراء الحريق الذي اندلع داخل مخزن تابع لمصنع لإنتاج "سلك المواعين" في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف على الملابسات وتقدير الخسائر.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم خليفة والنقيب أحمد أبو زيد إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة من قوات الإطفاء.

اقرأ أيضًا:

اندلاع حريق بمصنع "سلك مواعين" بالقناطر الخيرية (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصنع بالقناطر الخيرية حريق داخل مصنع القناطر الخيرية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إلغاء امتحانات 10 طلاب بالبحيرة بسبب الغش الإلكتروني

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية