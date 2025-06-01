حريق مصنع القناطر سببه ماس كهربائي

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أفادت التحريات الأولية بأن ماسًا كهربائيًا كان وراء الحريق الذي اندلع داخل مخزن تابع لمصنع لإنتاج "سلك المواعين" في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف على الملابسات وتقدير الخسائر.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم خليفة والنقيب أحمد أبو زيد إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة من قوات الإطفاء.

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