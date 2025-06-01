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اندلاع حريق بمصنع "سلك مواعين" بالقناطر الخيرية (صور)

10:18 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق بمصنع سلك مواعين بالقناطر
  • عرض 5 صورة
    حريق بمصنع سلك مواعين بالقناطر
  • عرض 5 صورة
    حريق بمصنع سلك مواعين بالقناطر
  • عرض 5 صورة
    حريق بمصنع سلك مواعين بالقناطر
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، في مصنع سلك مواعين، ملك عضو مجلس نواب بالقليوبية، بميدان الحادثة بالقناطر الخيرية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، باندلاع حريق في مصنع سلك مواعين ملك عضو مجلس نواب، بميدان الحادثة بالقناطر الخيرية.

تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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