فرحة طالبات الإعدادية فى جنوب سيناء بامتحاني الإنجليزي والجبر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعربت طالبات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء، عن سعادتهن بسهولة أسئلة امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والجبر.

وقالت الطالبة ملك صابر، إن الأسئلة جاءت مباشرة، وجميعها من المنهج، مؤكدة أن عدد الأسئلة كانت مناسبة للوقت ومباشرة، مقدمة الشكر لواضعي الامتحانات.

وأكدت الطالبة منه عابد، أن الأسئلة كانت مناسبة لكافة المستويات، ومشجعة للطالب المتوسط والضعيف على مواصلة المذاكرة خلال المواد المقبلة.

وأوضحت الطالبة نور محمود، أن أسئلة امتحانات الجبر والإحصاء سهلة ومن المقرر، بينما تضمن امتحان مادة اللغة الإنجليزية سؤال يقيس قدرات الطلاب المتفوقين.

ومن جانبه، أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي إخطارات تفيد حدوث أي تجاوزات داخل اللجان، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في هدوء خلال يومها الثاني، وذلك على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء الامتحانات اليوم خلال فترتين، الأولى في مادة اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا، والثانية في مادة الجبر والإحصاء بداية من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات بالمحافظة 3560 طالب وطالبة، داخل 56 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.