لحظة سيطرة الحماية المدنية على حريق سيارة وقود بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل نشب في سيارة محملة بالبنزين داخل محطة وقود بالمجاورة 70، بنطاق قسم ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في سيارة وقود، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لموقع البلاغ، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان تحسبًا لوقوع إصابات.