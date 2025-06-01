مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية، على أحد الطرق الفرعية في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الذي يربط قرية بني حلة بمدينة سمسطا، ومصرع قائدها.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين مصرع قائد الدراجة البخارية يدعى "عبدالرحمن. ح. ق"، 22 عامًا، مقيم قرية القصبة التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.