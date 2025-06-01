إعلان

مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة ببني سويف

01:55 ص الأحد 01 يونيو 2025

حادث انقلاب دراجة بخارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية، على أحد الطرق الفرعية في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الذي يربط قرية بني حلة بمدينة سمسطا، ومصرع قائدها.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين مصرع قائد الدراجة البخارية يدعى "عبدالرحمن. ح. ق"، 22 عامًا، مقيم قرية القصبة التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب دراجة بخارية النيابة العامة بني سويف الفشن أمن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي