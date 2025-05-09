الأم طعنت الأب والابن دفنه.. فتاة بالإسكندرية تفضح سر مدفون 8 سنوات

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شاب، بعد اتهامه في واقعة مقتل والده عام 2017، حيث أُبلغت السلطات أن الجريمة ارتكبت بمشاركة والدته، قبل دفن الجثة داخل شقة الأسرة بمنطقة محرم بك، وظلت مخفية لمدة 8 سنوات.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من فتاة، أفادت خلاله بأن والدتها وشقيقها ارتكبا جريمة قتل بحق والدها داخل منزلهما في عام 2017.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب وعرضه على جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفق البلاغ، فإن مشادة كلامية نشبت قبل ثماني سنوات بين الأب والأم تطورت إلى اعتداء قاتل، حيث أقدمت الأخيرة على طعن زوجها بسكين، ليفارق الحياة على الفور، فيما كان الشقيق—الذي كان يبلغ حينها 15 عامًا—قد شارك في التخلص من الجثة، حيث دُفنت في حفرة داخل المنزل ثم غُطيت بالسيراميك لإخفاء معالم الجريمة.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقعة، إذ تم تحرير محضر رسمي، مع استمرار عمليات الفحص وجمع الأدلة لكشف تفاصيل القضية.