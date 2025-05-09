إعلان

تداعيات حريق الغربية.. قطع الكهرباء والغاز عن شبراملس واستمرار عمليات الإطفاء فى شونة الكتان

09:32 م الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق شونة كتان بقرية شبراملس
  • عرض 5 صورة
    حريق شونة كتان بقرية شبراملس
  • عرض 5 صورة
    حريق شونة كتان بقرية شبراملس
  • عرض 5 صورة
    حريق شونة كتان بقرية شبراملس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

فصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنازل المحيطة بالحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، في شونة كتان بقرية شبراملس، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، انتقلت بـ 25 سيارة إطفاء، لمحاولة السيطرة على حريق هائل داخل شونة الكتان واقعة بين قريتي شبراملس و ميت هاشم بدائرة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف وطوارئ التعامل مع المصابين وحالات الاختناق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد نشوب حريق في شونة كتان بقرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من السيطرة على حريق هائل داخل مزرعة مواشي وامتد إلي شونة الكتان، عصر اليوم الجمعة، بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، وأسفر الحريق عن نفوق 8 من رؤوس الماشية وحرق محصول 1000 فدان كتان، وإصابة 17 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

اقرأ أيضاً:

النار أكلت محصول ألف فدان و 8 مواشي.. السيطرة على حريق شونة كتان فى الغربية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شونة كتان الغربية شبراملس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين