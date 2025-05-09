تداعيات حريق الغربية.. قطع الكهرباء والغاز عن شبراملس واستمرار عمليات الإطفاء فى شونة الكتان

الغربية- مروة شاهين:

فصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنازل المحيطة بالحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، في شونة كتان بقرية شبراملس، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، انتقلت بـ 25 سيارة إطفاء، لمحاولة السيطرة على حريق هائل داخل شونة الكتان واقعة بين قريتي شبراملس و ميت هاشم بدائرة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف وطوارئ التعامل مع المصابين وحالات الاختناق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد نشوب حريق في شونة كتان بقرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من السيطرة على حريق هائل داخل مزرعة مواشي وامتد إلي شونة الكتان، عصر اليوم الجمعة، بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، وأسفر الحريق عن نفوق 8 من رؤوس الماشية وحرق محصول 1000 فدان كتان، وإصابة 17 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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