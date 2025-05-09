وزير الرياضة ونائب محافظ الإسماعيلية يختتمان القمة المصرية الأوروبية للقيادات الإعلامية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الرابعة، والتي أُقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية.

شارك في فعاليات الختام نخبة من الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، واللواء وائل العبد، ممثل الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات، إلى جانب عدد من الشباب الإعلاميين من مصر وست دول أوروبية: إسبانيا، اليونان، تركيا، أرمينيا، سويسرا، ومصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن القمة أصبحت نموذجًا ناجحًا للاستثمار في الطاقات الشبابية، لافتًا إلى تنوع الموضوعات التي ناقشتها النسخة الرابعة، وعلى رأسها قضايا الإعلام والأمن القومي، الإعلام الرقمي، إدارة الأزمات، والعلاقات الدولية. وأضاف أن القمة تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في بندها الثامن المعني بتعزيز الشراكات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن بدور الشباب كقادة المستقبل، وبأهمية الإعلام كأداة فعّالة في بناء الوعي، موضحًا أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تصقل مهارات الشباب الإعلامية، عبر شراكات مع مؤسسات دولية وأكاديمية متخصصة.

من جانبه، نقل نائب محافظ الإسماعيلية تحيات اللواء أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وأعرب عن سعادته باستضافة المحافظة لهذا الحدث الدولي الهام، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم منصة رائدة لتعزيز الوعي وبناء جسور التعاون بين شباب مصر وأوروبا.

واختتمت القمة بتكريم عدد من الشباب المشاركين ممن تميزوا في الورش التدريبية، وسط إشادات واسعة بالتنظيم والمحتوى، مع التأكيد على استمرار هذه المنصة في نسخها المقبلة كمحرك فاعل في تطوير الإعلام الشبابي على المستويين المحلي والدولي.