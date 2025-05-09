بالأسماء.. إصابة 17 في حريق شونة الكتان بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أصيب 17 شخصا باختناقات وحروق، من بينهم أحد رجال الحماية المدنية، اليوم الجمعة، إثر حريق هائل نشب في شونة كتان بقرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية.

وحصل مصراوي على أسماء المصابين وهم: "محمد فرج المهنى 35 عاما، مدحت المهدى عطاالله 50 عاما، سحر السيد طه 42 عاما، نجوى ابراهيم مصطفى 42 عاما ،احمد محمد مجدى 52 عاما، مصطفى محمد محمد 37 سنة، علي ناجي الألفي 35 سنة، هيام خليل عبد الله 47 عاما، سلوى محمد أحمد 37 عاما".

كما أصيب في الحريق كل من: أحمد محمد محمود 47 عاما، حسن محمد وهيب 53 عاماً (دفاع مدنى) اختناق وتم نقله لمستشفى المحلة العام، أمير عبد الفتاح الباجوري 21 عاما، محمد الشيبى 35 عاما، اختناق وتم نقله لمستشفى المحلة العام، نجوان عيسى هجرس 30 سنة، حنان محمود الصعيدي 20 سنة، يارا محروس دراز 30 عاما، اختناق وتم نقلها لمستشفى زفتى العام، السيد رضا أبو قير 22 عاما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية العزيزية، وامتد إلى شونة كتان .

دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق حيث وصل عدد سيارات الإطفاء 12 سيارة بينما تم الدفع بـ10 سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي و3 فناطيس مياه كبيرة، وجاري محاولة السيطرة على النيران.

نتج عن الحريق إصابة 17 شخص بحالات اختناق وحروق، وجرى التعامل مع حالات الاختناق محل الحريق، وتم نقل حالات أخرى إلى مستشفيات المحلة العام وزفتى لتلقي العلاج اللازم.

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