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ألسنة لهب ودخان يغطي السماء.. الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية

02:19 م الجمعة 09 مايو 2025
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (1)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (2)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (5)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (3)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (7)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (8)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (9)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (4)
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    الصور الأولى لحريق شونة كتان بالغربية (6)
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الغربية- مروة شاهين:

حصل موقع مصراوي على الصور الأولى لحريق هائل نشب في مزرعة مواشي وامتدت نيرانه إلى شونة كتان مجاورة بقرية كفر العزيزية بدائرة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخصين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية العزيزية .

انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي انتقل إلى شونة كتان مجاورة وأثناء محاولة الأهالي السيطرة عليه أصيب شخصان وتم نقلهما لمستشفى سمنود العام.

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حريق هائل مزرعة مواشي شونة كتان محافظة الغربية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية
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