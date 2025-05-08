بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح حمام سباحة تدريبي وملعب خماسي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حمام السباحة التدريبي والملعب الخماسي بمركز شباب مدينة ناصر، بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيها، وذلك ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات شعبة التوجيه والتأهيل المهنى للنشء الذي يهدف إلى تأهيلهم، وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل، وتنمية الوعي الفني وإطلاق المهارات الإبداعية من خلال الحرف، وبرامج مشواري لتنمية المهارات الشخصية للشباب، وبرنامج الرواق الأزهري للنشء الذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء وينفذ بالتعاون مع الأزهر الشريف، بجانب متابعة النشاط التفاعلي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الشباب ضد مخاطر الادمان، فضلا عن متابعة جلسة رياضية سكانية لأندية السكان للتوعية بخطورة الزواج المبكر.

كما تضمنت الزيارة مبنى الخدمات والأنشطة بمركز شباب دنديل، والذي يعد أحد المشروعات المنفذة في قطاع الرياضة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تفقد الوزير معرض لمنتجات المهن الحرفية للشباب، و ورشة عمل عن ريادة الأعمال للشباب وكذلك ندوة عن التثقيف السياسي، فضلا عن تفقد الملعب الخماسى بالمركز ، ومتابعة جانبا من فعاليات مسابقة دوري الأحياء الشعبية.

وأكد الوزير خلال الزيارة على الاهتمام النوعي الذي توليه الوزارة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، والعمل على رصد كافة متطلبات واحتياجات تلك المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق توقيتات، و برامج وزمنية محددة لخدمة الشباب والنشء في كافة ربوع مصر.