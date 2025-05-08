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غزو الناموس يهدد أشمون بالمنوفية.. وتحرك عاجل بعد شكاوى الأهالي

12:51 م الخميس 08 مايو 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

في خطوة سريعة لمواجهة انتشار الناموس والحشرات الضارة، أعلن طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن بدء حملة مكثفة لمكافحة هذه الحشرات بعد تدفق شكاوى عديدة من الأهالي.

وأكد "أبو حطب" أن الشكاوى وصلت من عدة قرى تابعة للمركز، حيث يعاني المواطنون من تكاثر الناموس مع بداية فصل الصيف، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض.

وكشف رئيس المركز عن توجيه تعليمات عاجلة لنوابه ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة الملاريا بأشمون، لتنفيذ عمليات رش مكثفة باستخدام جهاز "الضباب"، وتكثيف الجهود لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات في كافة أنحاء المركز.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، والحد من انتشار الأوبئة، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الفرق المشرفة على الحملة لضمان نجاحها.

يذكر أن مثل هذه الحملات تُنفذ سنويًا مع بداية موسم الصيف، لكن الزيادة الملحوظة في أعداد الناموس هذا العام دعت إلى استجابة سريعة لمنع تفاقم المشكلة.

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غزو الناموس الحشرات الضارة مدينة أشمون المنوفية
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