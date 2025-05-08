جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي

المنيا- جمال محمد:

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس أعمال جامعة المنيا الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والسادة مديري البرامج ، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، استمع فرحات إلى تقرير مفصل من مديري البرامج عن الموقف التنفيذي لأعمال تجهيز المعامل التعليمية للطلاب، والاختصاصات التنسيقية مع كافة الإدارات والجهات الخارجية لإنهاء عمليات الشراء الموحد، وإزالة المعوقات الإدارية، ومناقشة المزايا التنافسية لمستلزمات المعامل والتي تستطيع أن تقدم للطالب أحدث الأجهزة والمعدات العلمية وفقاً لأحدث المعايير الأكاديمية والتقنية العالمية، وتسهم في تعزيز المهارات العملية للطلاب في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والهندسية.

وأكد رئيس الجامعة، على انتهاء 7 معامل بكلية الصيدلة، وجاري الانتهاء من جميع معامل كلية طب الأسنان وتوفير كافة الأجهزة التعليمية لكلية العلاج الطبيعي، والانتهاء من 7 معامل بكلية الطب، ومعمل الباثولوجي وتوفير كافة الملحقات الخارجية والمستلزمات التعليمية والميكروسكوبات المجهزة بكاميرات التصوير والبث الرقمى التي تتيح للطلاب الاتصال بالعينات عن طريق الشاشات التفاعلية والهاتف المحمول، إلى جانب استكمال 4 معامل بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بزيادة 100 جهاز حاسب ليصبح إجمالي معامل الكلية 12 معملاً، بالإضافة لمعامل الذكاء الاصطناعي والتصميم المنطقي والإلكترونيات والتى سيبدأ توريدها قريبا، مطالباً بالبدء الفوري في إعداد برنامج تدريبي وتأهيلي فني المعامل للعمل بهذه المعامل المتطورة.

كما ناقش المجلس آخر المستجدات في التجهيزات الطبية والإعداد لاجتماع تنسيقي دوري بين مديري البرامج لبحث احتياجات ومستلزمات المعامل وطاقتها الاستيعابية للطلاب وتوافر كافة الخامات والكيماويات وشبكات الغازات التي تحتاجها.

وتناول المجلس تحديد خرائط التوزيع للمدرجات والفصول الدراسية التي تم تزويدها بـ الشاشات الذكية، وتحديث اللوائح الدراسية للبرامج، والبدء في التأسيس لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الأهلية بما تشمله من رفع كفاءة البنية التحتية والرقمية والاتصال الشبكي، وتحديد السعة لضمان استقرار المنظومة، وتوفير فرق العمل من مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الحكومية.

وأعلن فرحات عن اكتمال تجهيز مكتبة الجامعة المركزية على أن تُفتتح قريباً وذلك استكمالا للإنشاءات، والتجهيزات التي تشملها جامعة المنيا الأهلية، وبما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم، وتطوير الجامعات الأهلية؛ بما يسهم في النهوض بالمنظومة التعليمية.