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بسبب السحر.. شاب يشرع في قتل شقيقته بالقليوبية

07:59 م الأربعاء 07 مايو 2025

شاب يشرع في قتل شقيقته بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شرع شاب في قتل شقيقته الكبرى بعصا خشبية، ما تسبب في إصابتها بكسر في الجمجمة، بقرية باسوس في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعدما اتهمها بعمل سحر والتسبب في حدوث مشاكل زوجية له.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود إخطار من مستشفى باستقباله ربة منزل، 54 عامًا، مصابة بكسر في الجمجمة.

انتقل المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها مندوب مبيعات، 35 عامًا، حيث اتهمها بعمل سحر والتسبب في حدوث مشاكل زوجية له، وعلى إثر ذلك ضربها بعصا خشبية وتسبب في إصابتها.

جرى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابة وسؤال شهود العيان.

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