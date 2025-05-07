تورط ابنها.. كشف ملابسات إصابة سيدة بطلق ناري في قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل إصابة ربة منزل بطلق ناري في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وتم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلق ناري، بين حدود مركز أبوتشت والبلينا بمحافظة سوهاج.

وبعد الفحص تبين إصابة ربة منزل بطلق ناري في الزراع والكتف، مقيمة الحلافي بمركز البلينا محافظة سوهاج، وأن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها إذ أطلق عليها الرصاص وفر هاربًا.

تم نقل المصابة إلى المستشفى وجهود أمنية للقبض على المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.