بحضور نقيب الأطباء.. مناقشة أول رسالة ماجستير حول "الطب الدفاعي" بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهدت كلية الطب بجامعة قناة السويس حدثًا أكاديميًا مميزًا، تمثل في مناقشة أول رسالة ماجستير تتناول موضوع “الطب الدفاعي”، قدمتها الطبيبة إسراء جمال أحمد دياب، تحت عنوان: “مدى انتشار الطب الدفاعي بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس”، وذلك بحضور نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبدالحي، وأعضاء من الهيئات الأكاديمية والمهنية بالمحافظة.

أقيمت المناقشة في أجواء علمية متميزة، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في المجال الطبي، من بينهم الدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية السابق، والدكتور مصلح عبدالرحمن رئيس قسم طب الأسرة، والدكتور نادر النمر عميد كلية الطب السابق، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وقيادات من وزارة الأوقاف والمجتمع المحلي بالإسماعيلية.

وتُعد هذه الرسالة أول دراسة بحثية من نوعها داخل الجامعة تتناول مفهوم “الطب الدفاعي”، الذي يُقصد به اتخاذ الطبيب قرارات طبية بدافع الخوف من المساءلة القانونية أو العقوبات الإدارية، وليس استنادًا إلى الضرورة العلاجية. وسلطت الدراسة الضوء على مدى انتشار هذه الممارسات بين الأطباء، وتأثيرها على جودة الرعاية الصحية، وممارسة الطب المبني على الأدلة.

وأوضحت الباحثة في دراستها أن العديد من العوامل تسهم في لجوء الأطباء لهذا النوع من الممارسات، أبرزها غياب الثقافة القانونية، الخوف من الشكاوى الكيدية، تأثير الإعلام، وبعض النصوص القانونية الغامضة، مطالبة بإعادة النظر في البيئة التشريعية والمهنية لضمان التوازن بين حقوق المريض وحماية الطبيب.

وقد تكوّنت لجنة المناقشة من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور وائل زيد، أستاذ مساعد طب الأسرة، والدكتور حازم الجمل، أستاذ مساعد طب الأسرة أيضًا. فيما ضمت لجنة الإشراف كلاً من الدكتور وائل زيد، والدكتورة سمر فرج، والدكتورة خديجة عبدالرحمن، حيث أشرفوا على الباحثة علميًا خلال إعداد الرسالة.

وأشادت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة وجودتها العلمية، واعتبرتها إضافة مهمة في وقت يشهد فيه الوسط الطبي تحديات تتعلق بالممارسات القانونية والحقوق المهنية. وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتعميم نتائجها على المستشفيات التعليمية، لما تتضمنه من توصيات هامة أبرزها دعم الأطباء نفسيًا وقانونيًا، وتعزيز بيئة العمل التي تتيح للطبيب أداء مهامه بمهنية وأمان.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي بأهمية الرسالة وتوقيتها، معتبرًا أن موضوعها يمس جوهر المهنة، ويعكس تطور البحث العلمي بكلية طب جامعة قناة السويس، كما دعا الدكتور سعيد الشربيني إلى تنظيم ورش عمل لزيادة وعي الأطباء بالمسؤوليات القانونية.

وفي كلمتها، أعربت الطبيبة إسراء دياب عن شكرها العميق لكل من دعمها خلال فترة إعداد الرسالة، مؤكدة أن اختيارها لهذا الموضوع نابع من رغبتها في خدمة المهنة وتسليط الضوء على قضايا مؤثرة في علاقة الطبيب بالمريض.

وقد حظيت الرسالة بإشادة واسعة من الحضور، الذين اعتبروها خطوة رائدة تعكس التوجه البحثي الهادف للجامعة في تناول قضايا طبية واقعية تسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.