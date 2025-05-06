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مزاعم "البنزين المغشوش".. تحرك جديد من تموين جنوب سيناء بشأن محطات الوقود

04:28 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    الحملات
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملة رقابية على محطات الوقود، للتأكد من جودة المواد البترولية بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود وسحب عينات عشوائية لضمان الجودة ومطابقة المواصفات، وضبط المتلاعبين.

وقال المهندس أيمن عبدالغني محمد، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جار تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى مدن المحافظة، لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه يجري خلال الحملات سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية "بنزين بأنواعه، سولار"، وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة، لمنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية.

وأكد أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد، عقب وصول نتيجة التحاليل الخاصة بالمعامل المركزية المختصة.

ولفت إلى أنه لم يجري رصد أي حالات غش بمحطات الوقود على مستوى المحافظة حتى الآن.

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البنزين المغشوش تموين جنوب سيناء محطات الوقود
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