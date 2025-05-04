الهضيبي: المتهم في واقعة الطفلة مريم قد يواجه عقوبة من 15 سنة إلى المؤبد

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ومحامي أسرة الطفلة مريم (9 سنوات)، إن التقرير النهائي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أكد أن الطفلة لا تزال تحتفظ بعذريتها، رغم تعرضها لاعتداء جنسي من قبل خفير خصوصي.

وأوضح الهضيبي، في تصريحات صحفية، أن القضية تندرج قانونيًا تحت المادة 268 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجريمة هتك العرض، والتي تتراوح عقوبتها بين السجن 15 عامًا وحتى السجن المؤبد، مشيرًا إلى إمكانية توجيه تهمة إضافية بالخطف، ما قد يترتب عليه تشديد العقوبة بحق المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، الذي يعمل خفير أمن إداري بإحدى الوحدات الإنشائية التابعة للوحدة الصحية، عقب تلقي بلاغ من أسرة الطفلة بالواقعة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما تم عرض الطفلة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لفحص الحالة.

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