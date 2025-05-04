القبض على طالب فى كفر الشيخ بتهمة هتك عرض شقيقه من الأب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، القبض على طالب متهم بهتك عرض شقيقه من الأب بإحدى قرى مركز كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من "ن.ع"، 37 عامًا، ربة منزل، وتقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، تتهم فيه شقيق ابنها من الأب "ع.ع"، 16 عامًا، طالب، بهتك عرض ابنها بالتعدي عليه جنسيًا.

وتبين من التحقيقات الأولى لرجال الشرطة التي أجراها الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث المركز، صحة ما جاء بأقوال الشاكية.

وكشفت التحقيقات الأولى عن توجه الطفل نجل صاحبة البلاغ يوم الواقعة للمبيت عند والده في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ المجاورة للقرية التي يقيم فيها وذلك لانفصال والديه عن بعضهما، وخلال ذلك تعدى شقيقه من الأب عليه جنسيًا.

ألقت قوات الأمن القبض على الطالب المتهم، واُقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ و بمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات، واتهام زوجة أبيه أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر بذلك المحضر رقم 5009 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.