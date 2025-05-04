بسبب ريموت التلفزيون.. فتاة تقتل شقيقتها الصغرى خنقا بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية كوم أشفين التابعة لمدينة قليوب محافظة القليوبية، واقعة مأساوية حينما قامت فتاة قاصر بالتخلص من شقيقتها الصغرى خنقا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب بقيام فتاة بإنهاء حياة شقيقتها خنقا بدائرة المركز.

كشفت تحريات المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام فتاة تدعى "أسماء.ع.ع" 16 سنة بإنهاء حياة شقيقتها الصغري وتدعى "سلمى.ع.ع" 13 سنة خنقا أثناء نومها، بسبب خلاف على ريموت التلفزيون.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربى، والنقيب مصطفي مجاهد معاوني رئيس المباحث وضبط المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.