قرار جمهوري بتعيين الدكتورة شادن معاوية رئيسًا لجامعة السادات

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري يوم الأحد الموافق 27 إبريل 2025، بتعين الدكتورة شادن معاوية حنفي رئيسًا لجامعة مدينة السادات.

جدير بالذكر أن الدكتورة "شادن معاوية" عملت قائما بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات منذ 14 يناير 2023، وحصلت على بكالوريوس علوم الكيمياء الحيوية بتقدير ممتاز بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وماجستير في الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ودكتوراه في فلسفة العلوم في الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

كما عملت مدرس مساعد في الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية بمعهد بحوث التكنولوجيا الحيوية، جامعة مدينة السادات، ثم مدرس الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية بجامعة بمدينة السادات، ثم أستاذ الكيمياء الحيوية قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التكنولوجية الحيوية بجامعة مدينة السادات، ومديرة الوحدات ذات الطابع الخاص في معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، ووكيلة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، وعميدة كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، ونائب رئيس جامعة مدينة السادات للدراسات العليا والبحوث العلمية، ثم قائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، ثم رئيسًا لجامعة مدينة السادات، حيث عملت على رفع تصنيف الجامعة، وأولت اهتماما كبيرًا بالبحث العلمي وتشجيع الدراسات البحثية.