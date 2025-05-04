ختام فعاليات سباق "تسارع الأساطير" للسيارات الرياضية بشرم الشيخ -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ، ختام فعاليات سباق "تسارع الأساطير" Sharm Exotic Drag Race للسيارات الرياضية، والذي أقيم ضمن فعاليات Roads & Rides، على المضمار المعد لذلك بالطريق الدائري، تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، وبحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومئات من السائحين.

وشهد السباق منافسة مثيرة بين عدة أنواع من السيارات الرياضية الخارقة، بواقع 60 سيارة ذات طراز عالمي، إضافة إلى 10 دراجات نارية خاصة بالسباقات، وسط أجواء من الحماس والترقب من قبل الجمهور المحب لهذه الرياضة.

وقام محافظ جنوب سيناء، بتسليم الجوائز للفائزين، بواقع 3 فائزين مركز"اول، ثاني، ثالث" لكل فئة من فئات السيارات المشاركة، إضافة إلى إهداء المنظمين لهذا الحدث العالمي درع المحافظة، وميداليات، تقديرا لجهودهم في إظهار السباق بالمظهر الذي يليق بمكانة مدينة شرم الشيخ السياحية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن السباق جمع بين أجواء الاحتفالية وشغف المغامرة و السرعة، وسط مشاركة 60 سيارة رياضية على أحدث الطرز العالمية، و المهتمين برياضات سباقات السيارات من مختلف المحافظات المصرية.

وأكد أن هذا الحدث يعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال رياضة السيارات التي أقيمت في مصر، كونه أتاح لعشاق السيارات معايشة تجربة فريدة مزجت بين المنافسات الحماسية والعروض الاستعراضية والفقرات الموسيقية، مما جعل مدينة شرم الشيخ محط أنظار العالم بشكل ساهم في تنشيط السياحة بها، خاصة السياحة الرياضية، معربا عن سعادتهم بنجاح الفعاليات، وإقبال السائحين على مشاهدته.

وأوضح أن فعاليات السباق تضمنت عروضًا حية للسيارات ذات التصميمات الفريدة والتقنية العالية لمسافة 400 متر، و التي أبهرت الحضور بتصاميمها الفريدة وقدراتها التقنية العالية، التي جذبت المشاهدين من جميع الفئات العمرية.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم هذا الحدث العالمي، في إطار توجه الدولة نحو تنشيط السياحة، وتعزيز مكانة شرم الشيخ السياحية، وإظهار مدى الاحترافية في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، مع إبراز إمكانيات المدينة التي تؤهلها لتكون مركزا لانطلاق كافة الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل قيادة حكيمة تدعم السياحة الرياضية كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وتابع: أن السباق جرى تنظيمه بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء، مما يؤكد للعالم أن سيناء تنعم ببيئة آمنة ومنظمة، تعكس رؤية الدولة في احتضان الفعاليات العالمية الكبرى في المدن السياحية، لما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وبنية تحتية على أعلى مستوى ووفقا للمعايير الدولية.

واكد دعمه المستمر لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بالتعاون مع الشركات الراعية، والمؤسسات الداعمة لمجال رياضة السيارات، كافة الرياضات الأخرى.