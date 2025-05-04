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محمل بالروبة والحجارة.. السيل قطع طريق "السخنة - الزعفرانة"

02:38 ص الأحد 04 مايو 2025
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    اثار السيل بالسخنة
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    السيل يغرق الطريق
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    الروبة والحجارة التي جرفها السيل من الجبل
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السويس - حسام الدين أحمد:

قطعت مياه السيل بالسخنة طريق " السخنة الزعفرانة" عند قرية وادي الدوم، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى غلق الطريق في الاتجاهين حرصا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين المنتشرة في قطاع السخنة جنوب السويس، إدارة مرور السويس أغلقت طريق السخنة من عند كمين سوميد في الاتجاه القادم من السويس، وكذلك تم غلق الطريق جنوبا عند كمين الزعفرانة أمام القادمين من البحر الأحمر، وذلك تجنبا لوقوع أي حوادث بسبب السيل الذي أعاق حركة مرور السيارات.

وأوضح الشيخ محمد خضير أن المشهد في المنطقة بين منتجع موفنبيك وواحة مينا بدأ بنزول تجمعات مياه الأمطار على القرى الكائنة بالمنطقة في مواجهة جبل الجلالة، وتسربت المياه إلى شاليهات في بعض القرى، خاصة المنشآت السياحية التي لا يفصل بينهما والجبل إلا مسافة الطريق السخنة.

وأضاف الشيخ محمد خضير في تصريحات صحفية لموقع " مصراوي" إن مياه الأمطار التي صًرفت من مخارير الجبل لا تحمل روبة أو حصى، لكن بعد الثانية عشر ليلا تغير الوضع حيث بدأت مياه السيل المنحدرة من جبل الجلالة في الاندفاع ياتجاه البحر، لتقطع الطريق وقد سحبت معها الروبة والحجارة.

وأوضح أن الوضع مستقر بالمنطقة وان وقف الحركة المرورية جاء كإجراء احترازي، لافتا أن حركة مياه السيل لا تمثل خطورة بمنطقة السخنة، بعكس السيول التي اندفعت من قمة جبل الجلالة بعمق 42 كيلو غرب الطريق السخنة.

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السيل محمل بالروبة والحجارة طريق السخنة - الزعفرانة
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