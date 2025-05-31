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مصرع مزارع إثر سقوطه داخل ماكينة دراس القمح بقرية البتانون في المنوفية

07:15 م السبت 31 مايو 2025

المزارع

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المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب مصرع مزارع جراء سقوطه داخل ماكينة دِراس القمح أثناء عمله في الحقل.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع "حمدي.ي.ش"، مقيم بقرية البتانون بدائرة المركز، بعدما تعرض للسحب داخل ماكينة دِراس القمح، ووفاته في الحال، وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثمان، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت لاحقًا بدفنه.

وشيع المئات من أهالي قرية البتانون جثمان الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد النصر بالقرية.

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قرية البتانون النيابة العامة مصرع مزارع ماكينة دراس القمح مدير أمن المنوفية
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