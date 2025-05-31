إخلاء سبيل صاحبة "بيوتي سنتر" متهمة بالاعتداء على محامٍ المحلة الكبرى

الغربية- مروة شاهين:

قررت جنح مستأنف أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل صاحبة بيوتي سنتر، وعدد من السيدات المتهمات بالإعتداء بالضرب والألفاظ البذيئة على محام وزوجته داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة شكري القوتلي بدائرة أول المحلة، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه علي ذمة القضية.

تعود تفاصيل الواقعة عند قيام صاحبة مركز تجميل و6 سيدات، بالاعتداء على محامٍ داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة شكري القوتلي، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة، وذلك إثر خلافات سابقة بين الطرفين.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا من الأهالي يُفيد بوقوع مشاجرة داخل "بيوتي سنتر" شهير، وتعدي عدد من السيدات على أحد السكان، الذي يعمل محاميًا، مستخدمين الأيدي والأحذية، إلى جانب تمزيق ملابسه، وهو ما تم توثيقه في فيديو تم تداوله على موقع "فيسبوك"، وأثار حالة من الاستياء والغضب بين المتابعين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وضبط المتهمات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والوقوف على ملابسات الواقعة.

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