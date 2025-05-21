ضبط صاحبة مركز تجميل شهير و6 سيدات بتهمة الاعتداء على محامٍ في المحلة

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحبة مركز تجميل و6 سيدات، بعد اتهامهن بالاعتداء على محامٍ داخل إحدى العمارات السكنية، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة، وذلك إثر خلافات سابقة بين الطرفين.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالى يُفيد بوقوع مشاجرة داخل "بيوتي سنتر" شهير، واعتداء عدد من السيدات على أحد السكان، الذي يعمل محاميًا، مستخدمين الأيدي والأحذية، إلى جانب تمزيق ملابسه، وهو ما تم توثيقه في فيديو تم تداوله على موقع "فيسبوك"، وأثار حالة من الاستياء والغضب بين المتابعين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهمات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والوقوف على ملابسات الواقعة.