إزالة أوكار للنباشين في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شدد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على استمرار الحملات المكثفة لإزالة أوكار النباشين المنتشرين بجوار صناديق القمامة بحي ثالث، لما تسببه هذه الظاهرة من أضرار بيئية وتشويه للمظهر العام، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم السبت، حملة موسعة استهدفت عددًا من المناطق داخل حي ثالث، بالتنسيق بين إدارة تنظيم المخلفات، والوحدة المحلية للحي، وشرطة المسطحات والبيئة.

وشملت الحملة مناطق خلف نادي الكهرباء، وأمام نزل الشباب، والشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد، وشارع الكاكولا، بالإضافة إلى منطقتي المروة والإذاعة والتليفزيون، حيث تم إزالة جميع أوكار النباشين بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر ضد نباشين ومصادرة كميات من المخلفات التي تم جمعها بطرق غير قانونية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وأضافت أن الحملات ستتواصل بشكل دوري داخل المدينة، لمنع عودة النباشين، مشيرة إلى أن الوحدات المحلية ملتزمة بتنفيذ تعليمات المحافظ في رفع جميع أوكار النباشين بشكل فوري للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري لشوارع الإسماعيلية.