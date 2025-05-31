12 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أصيب 12 شخصًا اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على الطريق الصحراوي أمام مدخل مدينة السادات اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:- يوسف جمال حسني، 18 عاما، مقيم أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عمر محمد حسني، 25 عاما، مقيم أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد ياسر محمد، 19 عاما، مقيم أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود مصطفى حسين، 25 عاما، مقيم أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، على صالح عبدالرازق، 26 عاما، مقيم وادى النطرون، مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، شعبان علي مصطفى، 32 عاما، مقيم سوهاج، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر.



كما أصيب كل من:- عادل السيد كمال، 42 عاما، مقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عتريس محمد البدري، 25 عاما، مقيم سوهاج، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، حمدي محمد علي، 22 عاما، مقيم سوهاج، مصاب بكسر بالساق اليمني وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن إبراهيم عثمان، 39 عاما، مقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طارق فتحي عبد الحميد، 21 عاما، مقيم أسيوط، مصاب بكسر بالذراع الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، عمار بدري صالح، 40 عاما، مقيم سوهاج، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم.



نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.





