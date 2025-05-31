طلاب الإعدادية في أسيوط يعبرون عن ارتياحهم بعد امتحان العربي- صور

أسيوط – محمود عجمي:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام ماراثون الامتحانات، حيث أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي وفي متناول الطالب المتوسط.

وأعرب الطالبان أحمد علي وجاسر أمام، من مدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بنين، عن سهولة الامتحان، مشيرين إلى أن الأسئلة كانت مباشرة وواضحة، باستثناء بعض الصعوبة في سؤال الخصائص.

وفي السياق ذاته، تابع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعمال مركز توزيع أسئلة الامتحانات المنطلقة من المطبعة السرية، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك لضمان انطلاق الامتحانات في موعدها المحدد.

وأكد دسوقي، على أهمية الالتزام بخطوط السير والانضباط في تسليم مظاريف الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، مشيدًا بسلاسة ودقة العمل داخل مركز التوزيع، والتزام القائمين عليه بالتعليمات المنظمة لتأمين وتسليم المظاريف في الوقت المحدد.

وقد توجه نحو 77 ألفًا و812 طالبًا وطالبة لأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية داخل 239 لجنة امتحانية موزعة على مدن وقرى المحافظة.

كما أجرى وكيل الوزارة جولة ميدانية لمتابعة سير الامتحانات بإدارة القوصية التعليمية، حيث تفقد لجنتي العروبة والأنصار، وتم رصد حالة غش إلكتروني، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد دسوقي على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة فيما يتعلق بفتح مظاريف الأسئلة في الوقت المحدد، وضمان توزيعها بشكل آمن، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العمل.

وفي ختام جولته، وجه وكيل الوزارة رسالة دعم وتحفيز لطلاب الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء امتحاناتهم.