الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، جولة ميدانية، اليوم السبت، لمتابعة انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، والتي بدأت بأداء مادتي القرآن الكريم والحديث.

واستهل رئيس المنطقة جولته بتفقد لجنة معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، والتي تضم ثلاث لجان تابعة لكل من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، ومعهد فتيات آل نوح النموذجي، ومعهد فتيات آل سهمود النموذجي، حيث اطمأن على انتظام اللجان والتزامها بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

كما شملت الجولة لجنة معهد فتيات الإسماعيلية، والتي تضم لجان معهد فتيات الإسماعيلية، ومعهد فتيات عين غصين، وفتيات السحارة، وذلك بحضور عبد الباقي الحداد، مدير إدارة الأمن بالمنطقة.

وأكد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد خلال جولته أهمية توفير الأجواء المناسبة للطالبات داخل اللجان، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرفة العمليات بالمنطقة لضمان تيسير أعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن لجان اليوم شهدت هدوءًا والتزامًا، ولم يتم رصد أي معوقات أو شكاوى من قبل الطالبات أو الملاحظين، مشيدًا بحُسن سير العملية الامتحانية منذ الساعات الأولى.