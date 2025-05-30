توفى يوم خروجه على المعاش.. فيديو جنازة رئيس مدينة طهطا بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع الآلاف من أهالي محافظة سوهاج جثمان المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والذي كان مقرر خروجه في هذا التاريخ على المعاش.

وشارك في مراسم الجنازة التي خرجت من منزل الراحل بنجع مخيمر بالمراغة العديد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمجالس القروية.

وعمل المحاسب عامر عوض رئيس للعديد من الوحدات المحلية بسوهاج ومنها طهطا والبلينا وحي شرق.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا رصدت فيه لحظة تشييع جنازة الراحل.