ضربة شومة أنهت حياته.. مقتل شاب أثناء مشاركته في فض مشاجرة بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

قُتل شخص متأثراً بإصابات قوية في الرأس، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في إحدى قرى مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية القايات التابعة لمركز العدوة، مما أسفر عن مصرع شاب.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوع المشاجرة بين عائلتين بسبب مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص، وتطورت إلى استخدام الشوم والحجارة، وانتهت بمقتل " ر. ف"، 35 سنة، عامل، بعد إصابته بجروح بالرأس، أثناء تدخله لفض المشاجرة أدت لنزيف في المخ ووفاته بالحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.