الموجة 26 مستمرة.. استرداد 1000 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة مينا البصل والجهات المعنية حملة مكبرة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة المكبرة بحضور قوات الشرطة عن إزالة مبنى من طابق أرضي وآخر علوي خلف سنترال المكس أمام مقابر أم كبيبة واسترداد 1000 متر مربع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لقرار الإزالة رقم 1 لسنة 2025.

وطالبت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الاعتداء على أراضي الدولة والمبادرة بتقنين الأوضاع، مشيرة إلى استمرار الحملات لاسترداد أملاك الدولة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وشدد على تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، مؤكدًا على رؤساء الأحياء اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.